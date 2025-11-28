Προβλήματα με το καλημέρα υπάρχουν στους δρόμους της Αττικής, καθώς η πρωινή καταιγίδα έφερε κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Από νωρίς η κίνηση στους δρόμους της Αττικής είναι έντονη. Τεράστιες είναι οι καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα του Κηφισού με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Λόγω συσσώρευσης υδάτων έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Λ.Πειραιώς από το ύψος της Χαμοστέρνας μέχρι την Πέτρου Ράλλη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στο σημείο.

Πού υπάρχουν καθυστερήσεις

Καθυστερήσεις υπάρχουν τόσο στην Κηφισίας όσο και στο κέντρο της Αθήνας.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λ. Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου.

Κίνηση θα συναντήσουν τμηματικά και όσοι κινούνται στη Λ. Βουλιαγμένης στην άνοδο και στη Λ. Καρέα στην κάθοδο.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.



Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 28, 2025

Πτώσεις δέντρων και προβλήματα στην κυκλοφορία

Σε διάφορες περιοχές καταγράφονται και πτώσεις δέντρων από την μανία των φαινόμενων. Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, έχει μετατραπεί ήδη σε ποτάμι.