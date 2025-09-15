Δικογραφία για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και κλοπή σχημάτισαν οι αστυνομικοί σε βάρος ενός 16χρονου από τη Ρουμανία, τον οποίο συνέλαβαν την Κυριακή (14/9) στην Καλλιθέα, ύστερα από καταδίωξη, να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα.

Στις 3.30 το μεσημέρι, στη διασταύρωση της λεωφόρου Θησέως με την οδό Αγίων Πάντων, μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ θεώρησαν ύποπτη μία μηχανή και τον οδηγό της και του ζήτησαν να σταματήσει, για να τον ελέγξουν. Εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα, με τους ενστόλους να τον καταδιώκουν μέχρι τη συμβολή των οδών Σόλωνος και Ηρακλέους, όπου η μηχανή του ανετράπη.

Ο οδηγός της την εγκατέλειψε και επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, αλλά οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγα μέτρα πιο μακριά στην αυλή μίας πολυκατοικίας. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης τραυματίστηκε ένας από τους αστυνομικούς στο χέρι.

Διαπίστωσαν ότι ο συλληφθείς είναι μόλις 16 ετών και ότι η μηχανή είχε κλαπεί από το Μοσχάτο.