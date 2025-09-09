Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε καρέ–καρέ τη στιγμή που το αυτοκίνητο του 20χρονου γιου γνωστού επιχειρηματία χτυπά αστυνομικό και τον εκτοξεύει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Το υλικό, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνει τόσο τη βίαιη παράσυρση όσο και τις πρώτες βοήθειες που δέχτηκε ο τραυματίας μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο.

Ο ίδιος ο αστυνομικός περιέγραψε: «Είδα το όχημα να κατευθύνεται πάνω μου με μεγάλη ταχύτητα. Φώναξα “αστυνομία”, όμως ο οδηγός δεν σταμάτησε. Με χτύπησε χωρίς να κόψει καθόλου και βρέθηκα αρκετά μέτρα πιο πέρα. Χτύπησα στο κεφάλι και στο σώμα και αδυνατούσα να κινηθώ».

Στο αυτοκίνητο, πέρα από τον 20χρονο οδηγό, βρίσκονταν και δύο ανήλικες φίλες του. Και οι δύο κοπέλες ισχυρίστηκαν ότι πίστεψαν πως οι άντρες που τους σταμάτησαν ήταν ληστές.

Η πρώτη ανέφερε: «Δύο αυτοκίνητα μας έκλεισαν μπροστά και πίσω και είδαμε τέσσερα άτομα να βγαίνουν. Νομίσαμε ότι ήταν κακοποιοί. Ο φίλος μου έκανε ελιγμό και έφυγε. Μετά πήγαμε σπίτι του και η μητέρα του είπε ότι μπορεί να ήταν αστυνομικοί».

Η δεύτερη, που δήλωσε σύντροφος του 20χρονου, συμπλήρωσε πως το όχημα εγκαταλείφθηκε στα Νότια Προάστια.



«Σταματήσαμε για να αποφασίσουμε πού θα συνεχίσουμε τη βραδιά. Όταν είδαμε ένοπλους να μας καλούν να κατέβουμε, τρομάξαμε και φύγαμε. Λίγο αργότερα αφήσαμε το αυτοκίνητο γιατί είχε μείνει από καύσιμα», είπε.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι ο νεαρός οδηγούσε πολυτελές αυτοκίνητο με 190 χλμ/ώρα, έχοντας δίπλα του τις δύο φίλες, και συμμετείχε σε αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας με άλλο «πειραγμένο» ΙΧ. Παρά τις εντολές των αστυνομικών να σταματήσει, αγνόησε τα σήματα, πέρασε δύο κόκκινα φανάρια και τελικά χτύπησε βαρύτατα έναν αστυνομικό της Δίωξης Εκβιαστών, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 20χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ. Μετά το περιστατικό, προσπάθησε μαζί με τους γονείς του να αποκρύψει το αυτοκίνητο, πηγαίνοντάς το αρχικά στο σπίτι του και αργότερα σε άλλο σημείο. Ωστόσο, εντοπίστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις και συνελήφθη.