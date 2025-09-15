«Δεν είναι κάτι που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Σωματείου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Μιλώντας στο Kontra, η κα. Καρυστιανού ρωτήθηκε για τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι πολίτες εμφανίζονται πιο θετικοί απέναντι σε μια ενδεχόμενη πολιτική κίνηση των συγγενών των θυμάτων, σε σύγκριση με εκείνες του Αλέξη Τσίπρα ή του Αντώνη Σαμαρά. «Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που ήδη κάνουμε», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Με τον κόσμο θα βγαίνουμε στους δρόμους και θα φωνάζουμε, ζητώντας δικαιοσύνη. Κάποια στιγμή η χώρα πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τους θεσμούς. Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις και θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ακόμα πιο ενεργά και δυναμικά, και στην Ευρώπη».

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος, επανέλαβε πως «δεν είναι κάτι που εξετάζουμε τώρα», αλλά διευκρίνισε: «Η κίνηση των πολιτών μάς βρίσκει απολύτως σύμφωνους και θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε ενεργά και δυναμικά».