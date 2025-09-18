Συνέχεια στην υπόθεση του πορίσματος για τα Τέμπη οπως το αξιολόγησε ο εφέτης εισαγγελέας με την παραπομπή στην ακροαματική διαδικασία 36 προσώπων.

Μετά τις ανακοινώσεις της Ενωσης Εισαγγελέων Ελλαδος και τη μετέπειτα ανακοινωση της Προέδρου του Αρειου Παγου, Αναστασίας Παπαδοπούλου, ανάρτηση έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Καρυστιανού με ενα κατεξοχήν νομικο κείμενο.

Η κ. Καρυστιανού θέτει ερωτήματα προς την συνδικαλιστική Ένωση των Εισαγγελέων, αλλά και στην κ. Παπαδοπούλου έχοντας ως αιχμή του δόρατος το σύντομο χρονικό διάστημα στο οποιο έγινε η επεξεργασία της ογκωδέστατης δικογραφίας από πλευράς του εισαγγελέα εφετών.

Όπως μάλιστα επισημαίνει στην ανάρτησή της «Πιθανότατα κανείς δεν θα απαντήσει στα καίρια και σοβαρά ερωτήματα που θέτουμε και κατανοούμε ΠΛΗΡΩΣ τους λόγους.

Αλλά η εφαρμογή των νόμων οφείλει να γίνεται με αμεροληψία και διαφάνεια για όλους, διαφορετικά η κάθε ΘΕΣΜΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κινδυνεύει να θεωρηθεί ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ και όχι στήριξη του κύρους των Θεσμών και των ΠΟΛΙΤΩΝ».

Η πλήρης ανάρτηση της κ. Καρυστιανού:

Ιδού η ΑΛΗΘΕΙΑ που μας κρατά στην ΑΦΥΠΝΙΣΗ!!!

Το δημοσίευμα των ellinikahoaxes:/2025/09/17// είναι ανακριβές και αποπροσανατολιστικό.

Τα Ellinika hoaxes μας έχουν συνηθίσει σε παρόμοιες συμπεριφορές, στηρίζοντας πιστά τις θέσεις της κυβέρνησης!

Εντυπωσιακή όμως ήταν η αντίδραση της ENΔΕ (Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων) προς υπεράσπιση του προσφάτως προαχθέντος Εισαγγελέα Εφετών, κ. Τσόγκα.

Επειδή όμως ΜΟΝΟ η αλήθεια είναι οδηγός μας και οποιαδήποτε προσπάθεια διαστρέβλωσης αυτής αποτελεί κόκκινο πανί, υποχρέωση μου είναι να αναφέρω όλο το ιστορικό προς γνώση όλων!

1. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας:

την εποπτεία ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, την ΕΙΧΕ εκ του νόμου η κα. Σοφία Αποστολάκη, Εισαγγελέας Εφετών και Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

2. Τον Φεβρουάριο του 2025 ο γιος της άνω Εισαγγελέως βρέθηκε νεκρός σε δύσβατο και απομονωμένο μέρος, με την οικογένεια να ομιλεί για δολοφονία, και με την Εισαγγελική Αρχή να ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΕΙ πρωτόδικα τη δικογραφία.

3. Τον Μάρτιο του 2025 και συγκεκριμένα στις 17.03.2025 και ώρα 13.00 εγώ μαζί με τους γονείς Μήτσκα καταθέσαμε Υπόμνημα στην κα. Αποστολάκη για να ασκήσει τις αρμοδιότητες της ως ΕΠΟΠΤΡΙΑ για διάφορα θέματα που δημιουργήθηκαν από τον τρόπο που έκανε την ανάκριση ο Σωτήριος Μπακαίμης και από την απουσία από τη δικογραφία των video, τα οποία ο κ. Μπακαίμης είχε μεν διατάξει να κατασχεθούν από την πρώτη μέρα που ανέλαβε καθήκοντα (14.03.2023), πλην όμως δεν μπήκαν ΠΟΤΕ στην δικογραφία!

4. Ταυτόχρονα με την άνω κατάθεση του υπομνήματος στις 17.03.2025, η δικηγόρος μου κα. Μ. Γρατσία, έκανε αυθημερόν και δια ζώσης ανάπτυξη των επιχειρημάτων του Υπομνήματος ενώπιον της κας. Αποστολάκη- Καλογήρου, στο γραφείο της στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας.

5. Την αμέσως επόμενη ημέρα δηλαδή στις 18.03.2025, η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κα. Γεωργία Αδειλίνη, με το με αρ. πρωτ. 2110/18.03.2025 έγγραφό της, αντικαθιστά την Κα Αποστολακη με τον κ. Τσόγκα και του αναθέτει την εποπτεία της ανάκρισης ως τον αρχαιότερο αντιεισαγγελέα Λάρισας.

6. Δηλαδή η κα. Αδειλίνη ΑΦΑΙΡΕΣΕ την αμέσως επόμενη ημέρα (!) από την Εισαγγελέα και δη Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών κα. Αποστολάκη, η οποία κατείχε εκ του ΝΟΜΟΥ την άνω θέση, την εποπτεία μόνο ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠOΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ και την ανέθεσε στον κ. Λάμπρο Τσόγκα, ΑΝΤΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ, και άρα όχι Εισαγγελέα Εφετών, όπως ορίζει ο ΝΟΜΟΣ!

Έτσι ΠΑΡΑΚΑΜΦΘΗΚΕ σε δύο βάσεις το άρθρο 32 ΚΠΔ:

α. και ΔΙΑΣΠΑΣΤΗΚΕ το έργο της εποπτείας της ανάκρισης, με μεμονωμένη και επιλεκτική αφαίρεση ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ, παρά τη ρητή επιταγή για έναν και μόνο Επόπτη της ανάκρισης ανά δικαστική περιφέρεια και

β. η εποπτεία της ανάκρισης της δικογραφίας των Τεμπών ανατέθηκε σε Αντεισαγγελέα και όχι σε Εισαγγελέα Εφετών, και δη με αφαίρεσή της από την αρχαιότερη στον βαθμό, Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.

7. Επιπλέον παρακάμφθηκε και το άρθρο 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας (απόφαση 3/2022 ΟλΕισΑΠ ΦΕΚ 5721/τ. Β΄/2022).

«Την Εισαγγελία διευθύνει ο αρχαιότερος κατά βαθμό εισαγγελικός λειτουργός,… ο οποίος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1…2…..3…..7. Έχει την εποπτεία των ΟΛΩΝ ( και όχι ορισμένες ) των εισαγγελιών πρωτοδικών και ανακριτικών γραφείων της περιφέρειάς του».

Μέχρι εδώ διακρίνει παρανομίες η ΕνΔΕ;

Διότι τίποτε από τα παραπάνω δεν αναφέρεται ούτε στο ελάχιστο στο χθεσινό Δελτίο Τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, παρόλο που προβλέπονται ρητά στον ΚΠΔ!

Αυστηρά περιορισμένη στο να πλέκει το εγκώμιο του ανθρώπου με τις υπεράνθρωπες ικανότητες και να κατακρίνει ανθρώπους που χλευάζονται από την ΙΔΙΑ την δικαιοσύνη εδώ και 2.5 ΧΡΟΝΙΑ!

Επιπλέον να αναφέρουμε ότι ο κ. Τσόγκας, Αντεισαγγελέας Εφετών, ΠΡΟΗΧΘΗ σε Εισαγγελέα Εφετών ΑΡΓΟΤΕΡΑ δηλαδή τον Μάιο του 2025! αφού είχε ήδη αναλάβει ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ ως αντιεισαγγελέας, καθήκοντα που εκ του νόμου είχε η αρχαιότερη Εισαγγελέας Εφετών και Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών.

Έτσι, εκ των υστέρων, δηλαδή τον Μάιο το θέμα εν μέρει (και όχι βέβαια ως προς την αρχαιότητα κατά βαθμό) ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ! από το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου!

Επιπλέον, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 32 ΚΠΔ:

«Στο άρθρο 32 διευκρινίζεται ότι ο εισαγγελέας εφετών έχει την ανώτατη «εποπτεία» στην ανάκριση, αντικαθιστώντας τον χρησιμοποιούμενο σήμερα όρο «διεύθυνση» της ανάκρισης. Δηλαδή ο εισαγγελέας εφετών ΔΕΝ μπορεί να δίνει ειδικές εντολές και κατευθύνσεις στον ανακριτή σχετικά με το χειρισμό συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά η παρέμβασή του στο ανακριτικό έργο περιορίζεται σε γενικές κατευθύνσεις σχετικές με την ΟΡΓΑΝΩΣΗ του ανακριτικού έργου και τη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του ανακριτικού γραφείου.»

Αυτές ήταν σύμφωνα με το νόμο οι αρμοδιότητες του κ. Τσόγκα έως τις 8/9/25 όπου παρέλαβε την δικογραφία των 60.000 σελίδων για να την διαβάσει σε βάθος εντός 7 ΗΜΕΡΩΝ, γράφοντας παράλληλα και μία πρόταση 1000 σελίδων.

Και η αιτιολογική έκθεση συνεχίζει:

«Επομένως, οποιαδήποτε παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών που αφορά σε συγκεκριμένη υπόθεση, λ.χ. σε σχέση με το περιεχόμενο ή τη σειρά διενέργειας των ανακριτικών πράξεων ή με τον τρόπο χειρισμού ορισμένης υπόθεσης, βρίσκεται εκτός του πνεύματος της διάταξης του άρθρου 32 ΣχΚΠΔ και είναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ.»

Άρα, σε ποια νομική βάση αντλείται η γνώση από τα μέσα Μαρτίου του 2025 του συνόλου της αριθμούμενης σε άνω των 60.000 σελίδων δικογραφίας από τον άνω Αντεισαγγελέα, κ. Τσόγκα, στον οποίο ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΑ και ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ανατέθηκε η εποπτεία της ανάκρισης της δικογραφίας των Τεμπών και όχι βέβαια η ανάκριση καθαυτή, η οποία είναι ΜΥΣΤΙΚΗ και αποτελεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ έργο του Ανακριτή;

Πιθανότατα κανείς δεν θα απαντήσει στα καίρια και σοβαρά ερωτήματα που θέτουμε και κατανοούμε ΠΛΗΡΩΣ τους λόγους.

Αλλά η εφαρμογή των νόμων οφείλει να γίνεται με αμεροληψία και διαφάνεια για όλους, διαφορετικά η κάθε ΘΕΣΜΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κινδυνεύει να θεωρηθεί ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ και όχι στήριξη του κύρους των Θεσμών και των ΠΟΛΙΤΩΝ.