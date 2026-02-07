Σοβαρές ζημιές άφησε στο πέρασμα της η κακοκαιρία που έπληξε κυρίως την δυτική Ελλάδα, με οδοστρώματα να έχουν υποστεί καθιζήσεις, γέφυρες να υποχωρούν, αγωγοί να έχουν καταστραφεί.

Ο νομός Ηλείας βρέθηκε στο επίκεντρο των έντονων βροχοπτώσεων και των ισχυρών ανέμων με αποτέλεσμα χιλιάδες κάτοικοι του Πύργου, της Αρχαίας Ολυμπίας αλλά και γειτονικών χωριών να είναι χωρίς πόσιμο νερό μετά την καταστροφή του κεντρικού αγωγού υδροδότησης.

Παράλληλα η κατάρρευση της γέφυρας του Ενιπέα, είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες οικογένειες να είναι αποκλεισμένες στα χωριά τους.

Φούσκωσε ο ποταμός Αλφειός

Σήμερα σύμφωνα με το patrisnews, φούσκωσε ο ποταμός Αλφειός με αποτέλεσμα να υπερχειλίσει πίσω από τα αναχώματα στα Καλυβάκια και να πλημμυρίσει καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ελαιώνες, πορτοκαλεώνες και αμπέλια.

Η άνοδος της στάθμης είναι τόσο απότομη που ο δρόμος προς τα Καλυβάκια είναι πλέον απροσπέλαστος, ενώ οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας–Κρεστένων έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, με συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας να βρίσκονται επί ποδός.

Πλημμύρισαν στάβλοι και αποθήκες στον Πύργο

Σοβαρά φαινόμενα πλημμύρας έχει προκαλέσει η διαρκής βροχόπτωση στην περιοχή της Κεραίας στον Πύργο, καθώς το νερό έχει «σκεπάσει» βοσκοτόπια, στάβλους και αποθηκευτικούς χώρους, ενώ σε ορισμένα σημεία έχει μπει το νερό στις αυλές των σπιτιών.

Οπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο κτηνοτρόφος Ανδρέας Νικολούτσος, η κατάσταση είναι απελπιστική, καθώς καταστράφηκαν οι εκτάσεις από τις οποίες τρέφονται τα πρόβατα, ενώ ελλοχεύει κίνδυνος και για το ίδιο το κοπάδι, αν δεν γίνει γρήγορα η αποσυμφόρηση του νερού.

Πηγή φωτογραφιών: ERT