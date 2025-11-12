Οι δυνατές ριπές του ανέμου προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στον παραθαλάσσιο χώρο του Yalos Seafood Restaurant στο Καβούρι.

Σε ανάρτηση της επιχείρησης επισημαίνεται: «Έφτασαν λίγα δευτερόλεπτα για να γίνει μια μεγάλη ζημιά, ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε τον παραθαλάσσιο χώρο μας και διέλυσε τα πάντα. Δεν το βάζουμε κάτω! Ξεκινάμε και ελπίζουμε σύντομα να είμαστε καλύτεροι από πρώτα. Μέχρι τότε, λειτουργούμε στη βεράντα μας, στην κλιματιζόμενη αίθούσα μας και σας περιμένουμε!»

Advertisement

Advertisement

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσε η επιχείρηση δείχνει τη στιγμή που ισχυρή ριπή ανέμου χτυπά τον παραθαλάσσιο χώρο του εστιατορίου, ξηλώνοντας μέχρι και την σκεπή. Ευτυχώς στο σημείο δεν υπήρχε κάποιος πελάτης ή εργαζόμενος και δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.