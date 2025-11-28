Δεν αποδέχεται τη δολοφονία της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα η 46χρονη, υποστηρίζοντας ότι «δεν θυμάται απολύτως τίποτα» από την ημέρα του εγκλήματος και ότι έχει «κενά μνήμης» όπως είπε στο ΕΡΤnews μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της κατηγορούμενης η δικηγόρος της.

Σύμφωνα με τη συνήγορό της, Ειρήνη Μαρούπα, η ίδια «σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς της», ενώ θα ζητηθεί πραγματογνωμοσύνη για το ηχητικό ντοκουμέντο που βρίσκεται στη δικογραφία.

Η απολογία της 46χρονης ολοκληρώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής και απέμενε η παρουσία της στον εισαγγελέα.

Η κατηγορούμενη πέρασε το πρωί το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Πειραιά συνοδεία τουλάχιστον δώδεκα αστυνομικών της ΔΟΕ, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Η απολογία ενώπιον του ανακριτή διήρκησε περίπου ενενήντα λεπτά. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, με την κ. Μαρούπα να τονίζει ότι «τα στοιχεία είναι ελλιπή» και ότι «δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε». Υποστήριξε επίσης πως «δεν προκύπτει χρήμα ως κίνητρο» και ότι «δεν διαφαίνεται μένος ή μίσος απέναντι στο θύμα».

Η ίδια ανέφερε ότι η επικοινωνία με την εντολέα της δεν είναι πλήρης, καθώς η 46χρονη «τρέμει σύγκορμη εδώ και τρεις ημέρες» και έχει κενά μνήμης για τα οποία θα ζητηθεί ιατρική εξέταση.