Στη διαθεσιμότητα του κοινού βρίσκονται πλέον οι 6 νέες ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν άδειες οδήγησης και άδειες κυκλοφορίας και θα διεκπεραιώνονται από υπαλλήλους των ΚΕΠ, μέσω του gov.gr.

Οι νέες αυτές υπηρεσίες έρχονται να προστεθούν στις ήδη 20 υπάρχουσες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η διαδικασία για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης οχήματος ΙΧ μέσω gov.gr, η ψηφιακή μεταβίβαση ΙΧ επιβατικού και δικύκλου οχήματος μέσω ΚΕΠ και η άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού ή δικύκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μέσω του gov.gr.

Οι 6 νέες υπηρεσίες που μπορούν πλέον να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ είναι:

Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Aντικατάσταση Άδειας Οδήγησης

Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω φθοράς

Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής

Ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για Άδειες Οδήγησης χωρίς καταχωρισμένο ΑΦΜ

Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από υπάλληλο των ΚΕΠ, με τα στοιχεία του πολίτη να αντλούνται αυτόματα με διαλειτουργικότητα και συγκεκριμένα:

Φωτογραφία και υπογραφή από την εφαρμογή myPhoto

Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας από την ΕΛ.ΑΣ.

Πιστοποιητικά υγείας από τους γιατρούς, τα οποία ενσωματώνονται αυτόματα στην αίτηση της Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης.

Τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών, με κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η απλοποίηση των διαδικασιών και η πλήρης ψηφιοποίησή τους καταργεί την ανάγκη ταχυδρομικής αποστολής εντύπων και δικαιολογητικών από τα ΚΕΠ προς τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιταχύνοντας τη διεκπεραίωση και μειώνοντας τη γραφειοκρατία.