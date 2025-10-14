Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (14.10.2025) παρατηρείται αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, λόγω και της περιορισμένης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στο πλαίσιο της σημερινής απεργίας.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείων. Σύμφωνα με τους χάρτες της Google, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη κυρίως στον Κηφισό, διότι έχουν συμβεί τρία τροχαία ατυχήματα που προκαλούν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στην ήδη υπάρχουσα κίνηση, με τα αυτοκίνητα να είναι κολλημένα από την Παραλιακή μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Όπως φαίνεται, μποτιλιάροσμα επικρατεί σε βασικούς δρόμους της Αθήνας, όπως η Εθνική οδός, η Αττική οδός, η λεωφόρος Κηφισίας, η λεωφόρος Μεσογείων, η λεωφόρος Συγγρού, η Ηλιουπόλεως καθώς και άλλοι δρόμοι στο κέντρο.

Χάος στους δρόμους, 25λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό



Πολύ αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα της Κηφισιάς και της Μεσογείων κατά τμήματα, στον Καρέα προς Κατεχάκη, στην Κατεχάκη προς Αλεξάνδρας, στην Ηλιουπόλεως προς το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Πειραιώς προς την Ομόνοια και στη Σύγγρού από τη Διάκου.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄- 25΄ από Φυλής έως Κηφισίας. https://t.co/OFHgeEANUP — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 14, 2025

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισιάς και προς Αεροδρόμιο 20΄- 25΄ από Φυλής έως Κηφισίας.