Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε το απόγευμα της Πέμπτης, 30 Οκτωβρίου, ένας 61χρονος οδηγός Ι.Χ αυτοκινήτου, ο οποίος ενεπλάκη με το όχημά του σε μία καραμπόλα 5 οχημάτων στην οδό Λένορμαν, στο ύψος του Κολωνού.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα της Πέμπτης, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, ο 61χρονος κινούμενος με το Ι.Χ του επί της οδού Λένορμαν, στο ρεύμα προς την λεωφόρο Κηφισού, έπεσε χωρίς να φρενάρει σε 4 προπορευόμενα αυτοκίνητα, τα οποία ήταν ακινητοποιημένα στο φανάρι. Το φανάρι ήταν κόκκινο και πίσω από τον σηματοδότη ήταν ακινητοποιημένα 3 οχήματα αρχικά και ένα τέταρτο, το οποίο προπορευόταν του πέμπτου οχήματος, το οποίο οδηγούσε ο 61χρονος.

Στο βίντεο φαίνεται το 5ο όχημα, το όχημα που οδηγούσε 61χρονος να κινείται από την μεσαία λωρίδα προς την αριστερή και να ακολουθεί σε κοντινή απόσταση το 4ο όχημα το οποίο ενεπλάκη στην καραμπόλα και ήταν στη σειρά πίσω από τα προπορευόμενα τρία.

Ο οδηγός ωστόσο φαίνεται στο βίντεο να κινείται με μεγάλη με μεγάλη ταχύτητα, να μην τηρεί απόσταση και στην ουσία να καταλήγει αφρεναρίσματος στο 4ο όχημα και να προσκρούει σε αυτό.

Αυτό συνέβη γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, ο 61χρονος οδηγός υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να φρενάρει να πέσει πάνω στο 4ο όχημα, το οποίο με τη σειρά του καρφώθηκε στα άλλα τρία και να χάσει τη ζωή του.