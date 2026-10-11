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Η Ελλάδα έχει προσφέρει στον κόσμο χιλιάδες λέξεις. Δημοκρατία, φιλοσοφία, πολιτική, οικονομία, θέατρο. Ποιος θα περίμενε, όμως, ότι στη διεθνή πολιτική ορολογία θα έβρισκε θέση και μια λέξη τόσο λαϊκή, τόσο χαρακτηριστικά ελληνική, όσο η «κωλοτούμπα»;

Κι όμως, στις 11 Οκτωβρίου 2017, η μεγάλη ισπανική εφημερίδα El País χρησιμοποίησε τη λέξη «kolotumba» για να περιγράψει τις εξελίξεις στην Καταλονία. Και για να εξηγήσει στους αναγνώστες της τι ακριβώς σημαίνει, επιστράτευσε το ελληνικό παράδειγμα: τον Αλέξη Τσίπρα και το δημοψήφισμα του Ιουλίου 2015.

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Το «Όχι» του 61,31% και η συμφωνία που ακολούθησε

Στις 5 Ιουλίου 2015, οι Έλληνες ψηφοφόροι κλήθηκαν να αποφασίσουν εάν αποδέχονταν την πρόταση των πιστωτών της χώρας. Το «Όχι» συγκέντρωσε 61,31% και το «Ναι» 38,69%.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατέληξε σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους, η οποία οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι χαρακτήρισαν αυτή τη μεταστροφή «κωλοτούμπα». Ο ίδιος υποστήριξε ότι επρόκειτο για αναγκαστικό συμβιβασμό ώστε να αποφευχθούν δυσμενέστερες συνέπειες για τη χώρα.

Η Καταλονία και η ανεξαρτησία που μπήκε σε αναστολή

Την 1η Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Καταλονία δημοψήφισμα ανεξαρτησίας παρά την απαγόρευσή του από την ισπανική Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τις καταλανικές αρχές, περίπου το 90% όσων ψήφισαν τάχθηκε υπέρ της ανεξαρτησίας, με συμμετοχή περίπου 43%. Η διαδικασία, ωστόσο, αμφισβητήθηκε έντονα ως προς τη νομιμότητα και τις εγγυήσεις της.

Στις 10 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Καταλονίας Κάρλες Πουτζδεμόντ δήλωσε ότι αναλάμβανε την εντολή για ανεξαρτησία, αλλά πρότεινε την αναστολή των αποτελεσμάτων της διακήρυξης για να αρχίσει διάλογος με τη Μαδρίτη.

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Η El País ανακαλύπτει την ελληνική «kolotumba»

Στις 11 Οκτωβρίου 2017, ο δημοσιογράφος Claudi Pérez της El País έγραψε για την άρνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μεσολαβήσει στην καταλανική κρίση. Στο δημοσίευμα εμφανίστηκε η λέξη «kolotumba», ως πολιτικός χαρακτηρισμός για μια στροφή 180 μοιρών.

Η εφημερίδα συνέδεσε τη χρήση της με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε συμφωνήσει σε νέο πρόγραμμα διάσωσης μετά το ελληνικό δημοψήφισμα. Οι δύο περιπτώσεις, βεβαίως, δεν ήταν ίδιες: η μία αφορούσε την οικονομική πολιτική της Ελλάδας και η άλλη την απόσχιση μιας ισπανικής περιφέρειας.

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Τι ακολούθησε στην Καταλονία

Η αναστολή δεν έλυσε την κρίση. Στις 27 Οκτωβρίου, το καταλανικό Κοινοβούλιο προχώρησε σε μονομερή διακήρυξη ανεξαρτησίας. Η ισπανική Γερουσία ενέκρινε την ενεργοποίηση του άρθρου 155 του Συντάγματος και η Μαδρίτη ανέλαβε προσωρινά τον έλεγχο της καταλανικής διοίκησης. Ο Πουτζδεμόντ έφυγε στη συνέχεια για το Βέλγιο.

Από την κυριολεκτική τούμπα στην πολιτική μεταστροφή

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Η «κωλοτούμπα» στην καθημερινή γλώσσα σημαίνει κυβίστημα. Στην πολιτική χρησιμοποιείται μεταφορικά για μια ριζική αλλαγή θέσης, συχνά με ειρωνική χροιά. Μια τέτοια μεταστροφή μπορεί να περιγράφεται από τους ίδιους τους πολιτικούς ως ρεαλιστική προσαρμογή και από τους αντιπάλους τους ως εγκατάλειψη δεσμεύσεων.

Πηγή: El País, 11 Οκτωβρίου 2017

https://elpais.com/politica/2017/10/10/actualidad/1507663604_182862.html

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