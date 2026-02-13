Ο Κώστας Μακέδος προσέφερε άφθονο γέλιο μέσα από τις συμμετοχές του σε ελληνικά σίριαλ της δεκαετίας του 1980, ωστόσο πλέον η καθημερινότητα για εκείνον έχει αλλάξει δραματικά, καθώς ο ηθοποιός δίνει μεγάλη μάχη με την παχυσαρκία.

Όπως περιγράφει ο ίδιος, τα τελευταία τέσσερα χρόνια δίνει καθημερινή μάχη εξαιτίας των κιλών του, κλεισμένος μέσα στο σπίτι του και καθηλωμένος πλέον σε μία καρέκλα. Ο Κώστας Μακέδος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη, χαρακτήρισε το σπίτι του «αρκουδοφωλιά» και πρόσθεσε ότι παλαιότερα είχε ως όνειρο να γίνει γιατρός και μάλιστα χειρουργός.

«Μπορεί να κατέληγα και χειρουργός παχυσαρκίας. Από παιδί ήμουν παχύς αλλά στις ταινίες, ίσα ίσα, δυσκολεύονταν πάντα να με προλάβουν στο περπάτημα. Ήμουν πάντα ευκίνητος και αεικίνητος, τώρα κατέληξα ακίνητος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης πως όταν ήταν μικρός δεχόταν απίστευτο μπούλινγκ από τους φίλους του. «Σαν πιτσιρικάς έχω υποστεί πολύ μπούλινγκ, πολύ. Απίστευτο. Κατεβαίναμε με τη μητέρα μου στην Καβάλα για ψώνια, γιατί από κει κατάγομαι, σταματούσαν γνωστοί και φίλοι και κάθε φορά η επωδός της συνάντησης ήταν η εξής. “Το παιδί είναι κρίμα να ‘ναι τόσο χοντρό, θα πεθάνει”. Αυτό άκουγα από τότε».

Η καθημερινότητά του είναι πολύ διαφορετική από των συνηθισμένων ανθρώπων, καθώς όλα στο σπίτι του λειτουργούν με τηλεκοντρόλ, καθώς δεν μπορεί να κουνηθεί. «Όλα σήμερα στο σπίτι μου λειτουργούν με τηλεκοντρόλ. Και η σόμπα με τηλεκοντρόλ, τα φώτα με τηλεκοντρόλ, όλα. Γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ. Το όνειρο της ιατρικής το άφησα γιατί, σαν φοιτητής εδώ, λεφτά δεν υπήρχαν και έκανα δουλειές του ποδαριού για να μπορώ να πληρώνω το ενοίκιο και να ζω. Η υποκριτική προέκυψε όταν βρέθηκα σε κάποιο γύρισμα ως κομπάρσος».