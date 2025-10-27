Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) νοσηλεύεται από χθες Κυριακή 26/10 ένα αγόρι 11 ετών μετά από ατύχημα που φέρεται να είχε με το πατίνι του.

Το 11χρονο παιδί άγνωστο πώς, έχασε την ισορροπία του, και έπεσε χτυπώντας το κεφάλι του.

Ηλεκτρικά πατίνια

Άμεσα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αφού τον διασωλήνωσαν, προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προχώρησε στην διακομιδή του στο νοσοκομείο του Ηρακλείου όπου και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου Στέλιο Κτενιαδάκη, η κατάσταση της υγείας του παιδιού, που παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, κρίνεται σοβαρή.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)