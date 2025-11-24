Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση διάσωσης προσφύγων και μεταναστών νότια της Ιεράπετρας στην Κρήτη, καθώς δύο από τους τέσσερις ανθρώπους που νοσηλεύονταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο κατέληξαν το πρωί της Δευτέρας. Τα θύματα ήταν ανάμεσα στα 35 άτομα που εντοπίστηκαν την Κυριακή σε λέμβο, περίπου 55 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, ύστερα από σήμα SOS που εξέπεμψε το σκάφος στο οποίο επέβαιναν δεκάδες άνθρωποι, αναφέρει το Cretapost.

Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Λιβερίας, καθώς και σκάφους του Λιμενικού Σώματος. Οι διασωθέντες παρουσίαζαν σοβαρά προβλήματα υποθερμίας και αφυδάτωσης λόγω των πολύωρων κακουχιών στη θάλασσα. Από τους 35 επιβαίνοντες, οι 31 μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας και στη συνέχεια σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του δήμου.

Τέσσερις από τους διασωθέντες, σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο Super Puma στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τους κρατήσουν στη ζωή. Παρ’ όλα αυτά, δύο από αυτούς υπέκυψαν στα προβλήματα που είχαν ήδη επιβαρύνει δραματικά την υγεία τους.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν πρόσφυγες και μετανάστες στα θαλάσσια περάσματα της Μεσογείου, αναζητώντας ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες ζωής.