Ένας οδηγός αγροτικού οχήματος εγκατέλειψε τραυματισμένο δικυκλιστή μετά από σύγκρουση που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (15/1) στον Πλατανιά Χανίων Κρήτης, στην παλιά εθνική οδό, λίγους μόνο μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ο δικυκλιστής, αν και τραυματίας με κατάγματα, γλίτωσε τα χειρότερα. Η Τροχαία Χανίων κινητοποιήθηκε άμεσα, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, εντοπίζοντας ύποπτες κινήσεις ενός παλιού αγροτικού που καταγράφηκε να κινείται σε περιοχή με καλαμιώνες.

Πηγή: cretalive.gr

Οι Αρχές ταυτοποίησαν ως οδηγό έναν Βούλγαρο υπήκοο, ο οποίος παραδέχθηκε την εμπλοκή του και ισχυρίστηκε ότι εγκατέλειψε τον δικυκλιστή από φόβο. Ωστόσο, την επόμενη ημέρα είχε ήδη ταξιδέψει εκτός Κρήτης με προορισμό τη Βουλγαρία.

Το όχημα εντοπίστηκε σε χωράφι εντός της πόλης των Χανίων, με το μπροστινό μέρος καλυμμένο με πανί, ενέργεια που οι Αρχές εκτιμούν ότι έγινε σκόπιμα για να καλυφθούν τα ίχνη της σύγκρουσης.

Η Τροχαία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα, περιλαμβανομένου και του σενάριου της προμελετημένης φυγής.

