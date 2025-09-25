Αναστάτωση προκλήθηκε την Πέμπτη στη νότια Κρήτη, όπου τρεις φάλαινες ξεβράστηκαν στις ακτές. Από τα τέσσερα κήτη (ζιφιοί), τα τρία ήταν νεκρά και το ένα ζωντανό.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το πρωί της Πέμπτης σήμανε συναργεμός στις τοπικές Αρχές της Βιάννου και της Ιεράπετρας. Κάτοικοι και επισκέπτες αντίκρισαν στην ακτή του Κερατόκαμπου ένα νεκρό φαλαινοειδές μήκους έξι μέτρων. Μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Κερατοκάμπου «Η Βίγλα» έσπευσαν να ενημερώσουν τις Αρχές και το ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών).

Ο διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ τόνισε πως το ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Ενυδρείου και οι επιστήμονες ήρθαν σε επαφή με τον οργανισμό «ΑΡΙΩΝ». Εκπρόσωπός του ανέφερε ότι πρόκειται συνολικά για τέσσερα κήτη, τρία νεκρά και ένα ζωντανό.

Ο διευθυντής του Ενυδρείου, δρ. Ιωάννης Παπαδάκης, διευκρίνισε ότι η διαχείριση τέτοιων περιστατικών δεν ανήκει στις αρμοδιότητες του φορέα, γι’ αυτό και υπήρξε επικοινωνία με τον εξειδικευμένο οργανισμό «ΑΡΙΩΝ», ο οποίος δραστηριοποιείται στην προστασία και περίθαλψη κητωδών. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα επόμενα βήματα για την απομάκρυνση του ζώου και τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου του.

Όλα τα περιστατικά εκτυλίχθηκαν ανάμεσα στον Κερατόκαμπο Βιάννου και τον Μύρτο Ιεράπετρας. Η αντίδραση του Δήμου Βιάννου ήταν άμεση, καθώς η φάλαινα μήκους 6 μέτρων οδηγήθηκε σε ειδικό λάκκο για επιχωμάτωση. Για τη δεύτερη φάλαινα στον «Καλικοβρέχτη» επιλήφθηκε ο Δήμος Ιεράπετρας.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερη και τρίτη φάλαινα εντοπίστηκαν – η μία ζωντανή, η άλλη νεκρή – στην περιοχή Τέρτσα, επίσης στη νότια Κρήτη. Ομάδα κτηνιάτρων κατευθύνθηκε άμεσα στο σημείο, σε συνεργασία με τον οργανισμό «ΑΡΙΩΝ», ώστε να παρασχεθεί στην πρώτη η απαραίτητη φροντίδα.