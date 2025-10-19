Έντονη ανησυχία στον νομικό και τεχνικό κόσμο της Ρόδου προκαλεί υπόθεση με σκισμένες σελίδες από κτηματολογικούς τόμους που αφορούν δημόσια γη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Δημοκρατική», η οποία επικαλείται πηγές του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, ο συναγερμός σήμανε πριν από λίγες ημέρες, όταν κατά τον έλεγχο κτηματολογικού τόμου διαπιστώθηκε ότι έλειπε σελίδα με εγγραφές ιδιοκτησιών και μεταβολών ακινήτων του Δημοσίου.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για τον τόμο 26 γαιών Αφάντου, και οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι η αφαίρεση έγινε με «επαγγελματικό» τρόπο, καθώς οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν ξυράφι.

Η εσωτερική έρευνα που ακολούθησε οδήγησε στην ανεύρεση ακόμη πέντε σκισμένων σελίδων από τόμους που αφορούν δημόσια ακίνητα στις περιοχές Αφάντου και Κρεμαστής.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι πως οι συγκεκριμένοι τόμοι δεν είχαν ακόμη σκαναριστεί, με αποτέλεσμα η ανασύστασή τους να καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής έως αδύνατη, γεγονός που απειλεί να αφήσει κενά στο ιστορικό των δικαιωμάτων.

Η εξέλιξη αυτή, όπως σημειώνει η εφημερίδα, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις καταγγελίες για κυκλώματα χρησικτησιών, αλλά και μια διαφορετική υπόθεση πλαστογραφημένων πιστοποιητικών, η οποία έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Οι δικηγόροι της Ρόδου εκτιμούν επίσης ότι το σκίσιμο των σελίδων ενδέχεται να στοχεύει στο να καθυστερήσει ή να μπλοκάρει η έκδοση πιστοποιητικών ιδιοκτησίας για περιπτώσεις εξαγοράς καταπατημένων ακινήτων. Χωρίς τα κρίσιμα έγγραφα, ο έλεγχος γίνεται δυσκολότερος και η ανάρτηση δικαιολογητικών στην αρμόδια πλατφόρμα μπορεί να καθυστερήσει ή να αλλοιωθεί υπέρ εκείνου που διεκδικεί.

Πρόκειται για υπόθεση με σοβαρές περιουσιακές συνέπειες, καθώς η εξαφάνιση εγγραφών μπορεί να διαστρεβλώσει το ιδιοκτησιακό αποτύπωμα σε νευραλγικές ζώνες δημόσιας γης. Με το σκίσιμο εξαφανίζονται κτηματολογικές μερίδες και περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα ακίνητα να κινδυνεύουν να χαθούν ή να αλλάξουν χέρια σαν να μην υπήρξαν ποτέ.

Την υπόθεση έφερε στη δημοσιότητα ανάρτηση του διαιτολόγου Εμμανουήλ Μοράρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η καταγγελία έκανε λόγο για σκισμένες σελίδες μέσα στο 2025 και για έναν στενό κύκλο πιθανών υπόπτων που είχαν φυσική πρόσβαση στους τόμους, όπως μηχανικοί, δικηγόροι και τοπογράφοι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται παρέμβαση της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, ενώ θεωρείται πολύ πιθανή η ανάθεση ελέγχου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε επιθεωρητές και σε κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Πηγή: www.dimokratiki.gr

