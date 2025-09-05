Προφυλακιστέοι κρίθηκαν δύο αδέλφια που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στη μαφία της Κρήτης.

Η προφυλάκιση αφορά κατηγορίες που σχετίζονται με τη δεύτερη δικογραφία, η οποία άνοιξε και ενεργοποιήθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, αρχικά τα δύο αδέλφια είχαν αφεθεί ελεύθερα με τον περιοριστικό όρο της μη εξόδου από τη χώρα, στις 18:30 το απόγευμα, για τις κατηγορίες της πρώτης δικογραφίας, που αφορούσαν ναρκωτικά, όπλα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ωστόσο, αμέσως μετά, η εισαγγελέας ζήτησε τη σύλληψή τους για κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία, η οποία σχετίζεται με έκνομες πράξεις γύρω από την απόκτηση εκκλησιαστικής περιουσίας, εκβιασμούς και απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν και οι δικηγόροι τους, Μαρία Παπαδάκη, Νίκος Κοτσαμπασάκης και Ραφαήλ Λακιωτάκης.

Μέχρι στιγμής, σήμερα έχουν απολογηθεί δέκα άτομα, εκ των οποίων πέντε προφυλακίστηκαν και τρία αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους. Ανάμεσα σε αυτούς που απολογήθηκαν είναι και τα δύο αδέλφια, οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι του παράνομου κυκλώματος, των οποίων οι απολογίες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η τελική απόφαση για την κράτησή τους.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απολογιών, απομένει να περάσουν από ανακριτή και εισαγγελέα ακόμη εννέα κατηγορούμενοι.