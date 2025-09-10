“Νευρίασα με κάτι και πυροβόλησα” φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 59χρονος, τον οποίο συνέλαβαν ως δράστη του περιστατικού με πυροβολισμό σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας το απόγευμα τής Δευτέρας, στην περιοχή της Κυψέλης.

Λίγα λεπτά πριν από τις έξι το απόγευμα, ο 59χρονος, κινούμενος με ένα δίκυκλο στην οδό Παράσχου, πυροβόλησε μία φορά προς το απορριμματοφόρο, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει τον υπάλληλο και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Τα στελέχη της Ασφάλειας Κυψέλης εκμεταλλεύτηκαν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας και ταυτοποίησαν τον 59χρονο. Κατά την έρευνα στο σπίτι του εντόπισαν:

περίστροφο με -4- φυσίγγια,

πιστόλι,

-3- μαχαίρια,

-2- σιδερογροθιές,

-14- φυσίγγια και

-2- κουκούλες (full face).

Ο 59χρονος καλείται να δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές για τα αδικήματα τής απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράβασης τού νόμου περί όπλων.