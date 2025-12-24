«Έρχονται 23 ολοκαίνουργιοι συρμοί στο ελληνικό δίκτυο μέσα στους επόμενους 18 μήνες, δηλαδή τον Μάρτιο του 2027 θα έχουμε τα πρώτα τρένα από αυτήν την παραγγελία, τα οποία θα λειτουργούν στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Είναι μία πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι αποτελεί την μεγαλύτερη επένδυση στις χερσαίες μεταφορές στην ιστορία της χώρας» δήλωσε στο ΕΡΤnews ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ανανέωση τρένων από την προολυμπιακή περίοδο πριν το 2004: «Έχουμε να αποκτήσουμε ως Ελλάδα καινούρια τρένα από την προ Ολυμπιακή περίοδο πριν το 2004, 20 χρόνια».

Όπως εξήγησε, τα προηγούμενα μεταχειρισμένα τρένα που είχε παραγγείλει η προηγούμενη κυβέρνηση δεν λειτουργούν πλέον: «Από αυτά που ήρθαν τότε, κανένα δε λειτουργεί». Για την ανακαίνιση του παλαιού στόλου έχει προβλεφθεί επιπλέον κονδύλι 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, σημείωσε πως μέχρι το τέλος του 2026 το τρένο θα έχει φτάσει έξω από την Πάτρα.

Όπως σημείωσε, η διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα διαρκεί κάτω από 3,5 ώρες. «Το καλοκαίρι του 2026 ολόκληρη η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα λειτουργεί με 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης πέδησης, ενώ οι μηχανοδηγοί θα εκπαιδευτούν με προσομοιωτές για να λειτουργούν το σύστημα» ανέφερε. Επιπλέον, θα ανακαινιστούν παλαιότερα τμήματα της γραμμής και θα παραδοθούν νέες αρτηρίες στη Λάρισα, τον Βόλο και την Καλαμπάκα, καθώς και η σύνδεση με το λιμάνι του Βόλου.Εντός του 2027 γνωστοποίησε πως θα δημιουργηθούν νέοι σταθμοί στον προαστιακό, ενώ από τον Μάρτιο του 2026 έρχονται νέοι συρμοί στον ηλεκτρικό.

Μέσα στα κυβερνητικά έργα είναι και η ανακαίνιση του Σταθμού Λαρίσης, ο οποίος, όπως ανέφερε ο κ. Κυρανάκης, θα πάρει την εικόνα που είχε το 1905.