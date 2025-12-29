Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9:30 σήμερα (29/12) το πρωί στη νότια πλευρά της Λαμίας, στη συμβολή των οδών Δαμασκηνού και Βελουχιώτη, μπροστά από γνωστό παιδικό σταθμό της περιοχής.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα το ένα από τα οχήματα, ένα Fiat, να ανατραπεί στη μέση του οδοστρώματος.

Advertisement

Advertisement

Στο όχημα επέβαινε άνδρας περίπου 70 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε από τη σύγκρουση. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Πηγή: lamianow.gr

Πηγή: lamianow.gr

Πηγή: lamianow.gr

Πηγή: lamianow.gr

Στο δεύτερο όχημα, ένα Toyota, επέβαινε επίσης άνδρας περίπου 70 ετών, ο οποίος δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Τροχαία Λαμίας, που ρύθμισε την κυκλοφορία και ξεκίνησε την έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

(Με πληροφορίες από lamianow.gr)