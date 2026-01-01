Ήταν λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τετάρτης όταν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε ότι ο οδηγός ενός μαύρου BMW οδηγεί επικίνδυνα στο κέντρο της Λαμίας και αμέσως υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με το LamiaReport ο οδηγός του BMW, ο οποίος ήταν εμφανώς μεθυσμένος, πριν εντοπιστεί και συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπεσε πάνω σε τουλάχιστον πέντε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, σε διαφορετικά σημεία.

Τα πέντε αυτοκίνητα, που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, στα οποία προκάλεσε υλικές ζημιές και τα εγκατέλειψε ήταν στις οδούς Μακροπούλου, Πατρόκλου και Βενιζέλου, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν κι άλλα χτυπημένα οχήματα που ακόμη δεν έχουν καταγραφεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες διερχομένων στο LamiaReport το μαύρο BMW ακινητοποιήθηκε στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Κωνσταντινουπόλεως, αφού και αυτό είχε υποστεί υλικές ζημιές από τις προσκρούσεις στα άλλα αυτοκίνητα (πάνω φωτογραφία).

Ο οδηγός το εγκατέλειψε και έφυγε πεζός, όμως λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Σε αλκοτέστ που έγινε στον 58χρονο οδηγό του BMW, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας, επιβεβαιώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό, γι’ αυτό και ο οδηγός συνελήφθη με αποτέλεσμα να κάνει Πρωτοχρονιά στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Υπηρεσίας στα Δικαστήρια Λαμίας.