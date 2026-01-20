Η δημόσια τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις δεν αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία. Αντιθέτως, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων που τα τελευταία χρόνια την έχουν φέρει σε ιδεολογική εγγύτητα με κύκλους οι οποίοι εκφράζουν έντονα συντηρητικές έως και ακραίες θέσεις, συχνά με θρησκευτικό υπόβαθρο.

Η πρόσφατη πρότασή της για «δημόσια διαβούλευση» γύρω από το δικαίωμα στην άμβλωση προκάλεσε αντιδράσεις σε όλο το πολιτικό φάσμα, ωστόσο δεν ήταν η πρώτη φορά που οι απόψεις της ταυτίστηκαν με αφηγήματα που συναντώνται εκτός του κυρίαρχου θεσμικού λόγου.

Advertisement

Advertisement

Πριν από τη χθεσινή δημόσια παρέμβασή της (19/1), η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών είχε δώσει το «παρών» σε εκδήλωση της Πανελλήνιας Κίνησης κατά του Ψηφιακού Ολοκληρωτισμού «ΕΞΟΔΟΣ».

Η εκδήλωση, με τίτλο «Πριν είναι αργά: Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία στην Ψηφιακή Εποχή», πραγματοποιήθηκε σε ένα πλαίσιο έντονης αμφισβήτησης κρατικών πολιτικών που σχετίζονται με τον Προσωπικό Αριθμό και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Η συγκεκριμένη Κίνηση έχει συνδεθεί με αντισυστημικές και συνωμοσιολογικές αφηγήσεις, ενώ οι δράσεις της προβάλλονται συχνά μέσα από θρησκευτικές και παραθρησκευτικές ιστοσελίδες.

Στην εκδήλωση της 15ης Δεκεμβρίου, η Μαρία Καρυστιανού απηύθυνε χαιρετισμό, υιοθετώντας μια ρητορική που δίνει έμφαση στον φόβο της κρατικής επιτήρησης και της «αθέμιτης υποχρεωτικότητας». «Η συγκέντρωση όλων των προσωπικών μας στοιχείων και η ελεύθερη και αυτόβουλη διαχείρισή τους από τα κέντρα εξουσίας δεν προσδίδει ούτε ασφάλεια ούτε εμπιστοσύνη», ανέφερε, εκφράζοντας έντονη δυσπιστία απέναντι στις κρατικές δομές και τις ψηφιακές πολιτικές.

Η ίδια συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι η ιδιωτικότητα δεν περιορίζεται στη μυστικότητα, αλλά αποτελεί θεμελιώδη μορφή ελευθερίας και αυτοδιάθεσης. «Έχω το δικαίωμα να αποφασίζω εγώ τι θα επιλέξω και τι θα μοιραστώ», τόνισε, για να προσθέσει πως όταν η κυβέρνηση επιδιώκει να ελέγξει τα δεδομένα, τις επιλογές ή ακόμη και την υγεία των πολιτών, επιχειρεί ουσιαστικά να παρέμβει στη βούλησή τους. Με τη φράση «δεν είμαστε αριθμοί, είμαστε ελεύθεροι πολίτες», η Καρυστιανού συντάχθηκε πλήρως με το αφήγημα της Κίνησης «ΕΞΟΔΟΣ».

Η παρουσία της σε τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις, έχει οδηγήσει πολλούς να επισημάνουν μια σταθερή μετατόπιση προς θέσεις που συναντώνται σε ακραίους εκκλησιαστικούς και αντιθεσμικούς κύκλους. Μια εξέλιξη που προκαλεί έντονο προβληματισμό, ιδίως δεδομένου του δημόσιου ρόλου που απέκτησε μέσα από τον αγώνα για δικαιοσύνη στην τραγωδία των Τεμπών.