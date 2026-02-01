Ανάρτηση με την οποία αναλύει την εξέλιξη της κακοκαιρίας, έκανε το μεσημέρι της Κυριακής ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο μετεωρολόγος του Open προβλέπει ότι το απόγευμα θα χτυπηθεί η κεντρική και νότια χώρα και στη συνέχεια το κύμα θα οδηγηθεί προς το ανατολικό Αιγαίο.

Για την Αττική αναφέρει ότι δεν αποκλείεται να δούμε ακόμα και χαλάζι, ενώ δεδομένο είναι το πέρασμα βροχών και καταιγίδων τις επόμενες ώρες.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Σε πλήρη συμφωνία ο καιρός με τα προγνωστικά στοιχεία. Ο μεγαλύτερος όγκος νερού μέχρι στιγμής γύρω από τη Θεσσαλία. Οι μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου μέσα στο Αιγαίο με έμφαση τα βόρεια βορειοδυτικά τμήματα.

Το κέντρο του βαρομετρικού χαμηλού θα περάσει πάνω από την κεντρική – νότια χώρα μέσα στο απόγευμα – νωρίς βράδυ και μέχρι αύριο το πρωί θα οδηγηθεί προς το ανατολικό Αιγαίο.

Επομένως πλούσιες και πάλι βροχοπτώσεις σε Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, δυτικό – κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο.

Για την περιοχή της Αττικής, αν επαληθευτεί η προβλεπόμενη από τα προγνωστικά μας συστήματα πορεία του βαρομετρικού χαμηλού, περιμένουμε μια σύγκρουση βόρειου με νότιο άνεμο τις πρώτες βραδινές ώρες (δημιουργία ζώνης σύγκλισης), που θα οδηγήσει σε ένα σύντομο αλλά έντονο πέρασμα βροχών και καταιγίδων (χαρακτηριστικά περάσματος μετώπου) που είναι δυνατόν να δώσει για λίγο και χαλάζι.