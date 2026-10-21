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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, στη διασταύρωση της Λεωφόρου Καποδιστρίου με την οδό Ελευθερίας, στο Μαρούσι, με θύμα έναν 20χρονο μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Αστυνομίας, Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν στη Λεωφόρο Καποδιστρίου, με κατεύθυνση προς τη Νέα Ιωνία, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός, στο ύψος της οδού Ελευθερίας.

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Ο 20χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο 62χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.