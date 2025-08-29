Μαζική αποβίβαση 120 μεταναστών έλαβε χώρα στην περιοχή Πλημμύρι στη νοτιοανατολική Ρόδο και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Το σκάφος το οποίο μετέφερε τους μετανάστες εντοπίστηκε από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και δύο παραπλέοντα πλοία.

Στη συνέχεια και υπό την εποπτεία των λιμενικών αρχών, ολοκληρώθηκε η ασφαλής μεταφορά τους στο λιμάνι της Ρόδου, ώστε να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και μεταφοράς τους σε οργανωμένο κέντρο υποδοχής.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ, Ροδιακή)