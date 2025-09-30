Μαζική «κάθοδο» στο Σύνταγμα προανήγγειλαν οι Ρομά εξαιτίας της αυξημένης παρουσία δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας εντός των καταυλισμών, κάτι που προκάλεσε αναβρασμό στις κοινότητες τους. «Θα κατεβούμε στην Αθήνα με λεωφορεία» διαμηνύει στο ThessPost.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ελλάδος Ρομά, Κωνσταντίνος Σταντίκογλου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι εκπρόσωποι των Ρομά συγκεντρώνουν έγγραφα με τα οποία συγκαλούν πέντε ομοσπονδίες και 30 συλλόγους να ενταχθούν σε έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος θα υπερασπίζεται συνολικά τα δικαιώματα όσων ζουν στους οικισμούς.



«Αυτή η κίνηση πραγματοποιείται μετά την απόφαση της Πολιτείας για αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων εντός των καταυλισμών. Αυτό είναι ρατσισμός προς το πρόσωπό μας και γι’ αυτόν τον λόγο όλοι όσοι διαβιούν σε καταυλισμούς ξεσηκώνονται και είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε λεωφορεία με προορισμό την Αθήνα», αναφέρει ο κ. Σταντίκογλου.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι Ρομά επιθυμούν αστυνόμευση μέσα στους οικισμούς, όχι όμως με τον τρόπο που επιλέγει η κυβέρνηση. «Οι αστυνομικοί που συνήθως έχουν καθήκοντα εποπτείας των οικισμών συμπεριφέρονται άσχημα προς τους Ρομά, δείτε τι έγινε τώρα στους Σοφάδες όπου διαβιούν 6.000 άτομα. Στοχοποιούν ανθρώπους με οικογένειες μόνο και μόνο επειδή είναι Ρομά. Εμείς δεν θέλουμε να συμβαίνουν κακά πράγματα», σημειώνει και υποστηρίζει ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η μαζική κάθοδος των Ρομά προς το Σύνταγμα.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε τη δημιουργία για πρώτη φορά ενός νέου σώματος που θα στελεχωθεί αρχικά με 50 ένστολους άοπλους αστυνομικούς που θα αναλάβουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή με τις κοινότητες των Ρομά.

Χρονικά το σχέδιο δράσης που εκπονεί το Υπουργείο αναμένεται να τεθεί σε τροχιά εφαρμογής μέσα στον επόμενο μήνα. Όπως τόνισε ο υπουργός προστασίας του πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης, οι αστυνομικοί θα έχουν έδρα και θα περιπολούν μέσα στους οικισμούς, ενώ θα υπάγονται στο ελληνικό FBI.