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Σε «κλειδί» της υπόθεσης Μαζωνάκη φαίνεται να εξελίσσεται η 61χρονη αναισθησιολόγος που φέρεται να κλήθηκε από νοσηλεύτρια του ιατρείου ενώ ο τραγουδιστής κατέρρεε.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, οι αρχές εξετάζουν τη σχέση της με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό, αλλά και τη διαδρομή των φαρμακευτικών ουσιών που εντοπίστηκαν τόσο στο ιατρείο όσο και στον οργανισμό του τραγουδιστή.

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Ιδιαίτερα σημαντικά θεωρούνται τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν οι δύο γυναίκες για την προμήθεια μιδαζολάμης, που φέρεται να εντοπίστηκε στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι αρχές εκτιμούν ότι το ύφος της επικοινωνίας τους ενδέχεται να υποδηλώνει στενή συνεργασία και επαναλαμβανόμενη διαδικασία προμήθειας φαρμάκων, αντί για ένα τυχαίο ή μεμονωμένο περιστατικό.

Επικοινωνία μεταξύ της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού και της αναισθησιολόγου φέρεται να πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου, περίπου επτά ημέρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Η συνομιλία φέρεται να εξελίχθηκε ως εξής:

Κατηγορούμενη γιατρός: «Καλημέρα, τι κάνεις; Μπορείς να μου στείλεις με κάποιον μιδαζολάμη; Δεν έχω καθόλου».

Αναισθησιολόγος: «Ναι, αμέ. Τι ώρα θες;»

Κατηγορούμενη γιατρός: «Ό,τι ώρα μπορείς εσύ».

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Αναισθησιολόγος: «10 με 11».

Κατηγορούμενη γιατρός: «Οκ. Θα δώσω το τηλέφωνό σου στον Γιάννη».

Κρίσιμο είναι το κατά πόσο η επικοινωνία αυτή εντάσσεται σε μια σταθερή και επαναλαμβανόμενη πρακτική μεταξύ των δύο γυναικών.

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Η 61χρονη αναισθησιολόγος έχει ήδη καταθέσει στον ανακριτή στο πλαίσιο της έρευνας για τα φάρμακα που εντοπίστηκαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή της ανέφερε ότι συνεργαζόταν επί περίπου δύο χρόνια με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό, έπειτα από σύσταση κοινών συναδέλφων τους. Η αμοιβή της, όπως φέρεται να κατέθεσε, κυμαινόταν από 150 έως 200 ευρώ ανά φλεβοκέντηση.

Η ίδια υποστήριξε ότι η συνεργασία της με τη γιατρό είχε διακοπεί τον περασμένο Αύγουστο, ενώ διευκρίνισε ότι δεν είχε επισκεφθεί τον χώρο της οδού Καρνεάδου για περίπου τέσσερις μήνες.

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