Το πόδι του στο γκάζι της πανάκριβης Λαμποργκίνι του πάτησε ένας 56χρονος επιχειρηματίας και κατέληξε στο αυτόφωρο για επικίνδυνη οδήγηση.

Τα στελέχη της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων τον “συνέλαβαν” λίγα λεπτά πριν από τις δέκα το βράδυ της Παρασκευής με το ραντάρ τους στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Αργυρούπολης, όπου το όριο ταχύτητας είναι τα 70 χιλιόμετρα την ώρα, να κινείται με 216 χλμ/ώρα και τον σταμάτησαν, για να του περάσουν χειροπέδες και να τον οδηγήσουν στο αυτόφωρο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και έναν άλλον οδηγό να τρέχει με 179 χλμ/ ώρα και επίσης τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στη δικαιοσύνη.