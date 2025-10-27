Ο καιρός θα έχει φθινοπωρινά χαρακτηριστικά σήμερα (27/10) σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς ένα σύστημα που επηρεάζει ήδη την βορειοδυτική Ελλάδα φέρνει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη, τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ήδη σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία εκδηλώνονται καταιγίδες, ενώ μέχρι το απόγευμα τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν προς την Θεσσαλία. Στην Θεσσαλονίκη όπου πραγματοποιείται σήμερα η μαθητική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου, αναμένονται κάποιες πρόσκαιρες βροχές που ενδέχεται να συμπέσουν με την ώρα της παρέλασης.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι ήπιος, με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι, χωρίς ωστόσο να βρέξει. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στα ανοιχτά του Ευβοϊκού, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Από την άλλη μεριά, στο Αιγαίο πνέουν ισχυροί νοτιάδες έως 8 μποφόρ, φαινόμενο το οποίο θα διαρκέσει έως το απόγευμα. Στην Δυτική Ελλάδα οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, με ένταση έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παραμένει υψηλή για την εποχή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 20-23 βαθμούς, στα κεντρικά και ανατολικά 27-28, ενώ στη Βόρεια Κρήτη, λόγω και του νοτιά, η μέγιστη τιμή της μπορεί να φτάσει τους 31-32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Σημαντική θα είναι η βελτίωση στον καιρό για αύριο 28η Οκτωβρίου, καθώς μόνο στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος, με ήλιο και θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ.

Γενικότερα, οι μαθητές θα παρελάσουν σε πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε όλη την χώρα, ενώ στην Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, ο καιρός θα είναι αρκετά καλός.