Ο 23χρονος που παραδόθηκε στις αρχές για τη δολοφονία του 51χρονου συγγενή του στο χωριό Έλος της Κισσάμου Χανίων, το απόγευμα της Κυριακής κατά τη διάρκεια πανηγυριού, δηλώνει μετανιωμένος και συγκλονισμένος. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστηρίζει ότι πυροβόλησε επειδή φοβήθηκε, καθώς το θύμα «έκανε κίνηση σαν να πήγαινε να βγάλει κάτι».

Ο δράστης χρησιμοποίησε πιστόλι διαμετρήματος 22, ένα όπλο κατάλληλο για επιθέσεις από κοντινή απόσταση, με το οποίο πυροβόλησε θανάσιμα τον 52χρονο συγγενή του. Μετά την πράξη του, παραδόθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. και μέσω του δικηγόρου του εξέφρασε βαθιά μεταμέλεια και συγκλονισμό. Την υπεράσπισή του έχουν αναλάβει οι Απόστολος Λύτρας και Γιώργος Φραντζεσκάκης, δικηγόρος Χανίων.

Ο κ. Φραντζεσκάκης, μιλώντας στο creta24.gr, δήλωσε πως ο 23χρονος «βρίσκεται ενώπιον των αστυνομικών αρχών που διενεργούν την προανάκριση. Θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα, ο οποίος θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις, και στη συνέχεια ενώπιον των αρμόδιων ανακριτικών αρχών θα εκθέσει τις απόψεις του και θα εξηγήσει πώς δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν».

«Προφανώς έχει μετανιώσει»

«Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος με αυτό που συνέβη. Ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα ξημέρωνε μια μέρα όπου θα γινόταν κάτι τέτοιο, όπως δυστυχώς έγινε χθες», ανέφερε ο δικηγόρος.

Πρόσθεσε επίσης:

«Δεν θέλω να προκαταλάβω τους ισχυρισμούς του, γιατί τα γεγονότα είναι πολύ πρόσφατα και δεν βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Αφήστε να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση, να μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί του. Σας διαβεβαιώνω ότι ό,τι έχει να πει, θα το πει εκεί που πρέπει».

Όπως τόνισε ο ίδιος, ο κατηγορούμενος «προφανώς έχει μετανιώσει».

Νομική υπεράσπιση και επόμενα βήματα

«Κάθε κατηγορούμενος, όταν του ασκείται ποινική δίωξη —και μάλιστα τόσο σοβαρή— έχει δικαιώματα τα οποία θα ασκήσουμε πλήρως», εξήγησε ο κ. Φραντζεσκάκης.

«Θα δούμε τη δικογραφία, θα τη μελετήσουμε και θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα που μας παρέχει ο νόμος, προκειμένου —μαζί με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Λύτρα— να προσφέρουμε την αποτελεσματικότερη δυνατή υπεράσπιση στον κατηγορούμενο».

Κλείνοντας, ο δικηγόρος σημείωσε πως «Όλοι είναι συγκλονισμένοι. Φανταστείτε ότι όλα συνέβησαν σε ένα μικρό χωριό· πρόκειται για μια κοινωνία βαθιά τραυματισμένη και συγκλονισμένη από το γεγονός».