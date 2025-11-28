Εμβρόντητοι έμειναν το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) ακόμα και οι αστυνομικοί στο Τμήμα των Αχαρνών, στο Μενίδι, όταν ένα κορίτσι μόλις 14 ετών πήγε στο κτίριο και μέσα σε μία εφημερίδα είχε τυλίξει ένα νεκρό έμβρυο.

Οι ένστολοι ρώτησαν τη 14χρονη τί είχε συμβεί κι εκείνη αποκρίθηκε ότι το έμβρυο ήταν δικό της, αλλά η 53χρονη μητέρα της την ξυλοκόπησε άγρια με αποτέλεσμα να αποβάλει.

Μόλις κατέγραψαν οι αστυνομικοί την καταγγελία τής 14χρονης από την Αλβανία, αναζήτησαν την 53χρονη μητέρα, την οποία και συνέλαβαν. Η ανήλικη μεταφέρθηκε σε Νοσοκομείο Παίδων με εισαγγελική παραγγελία.