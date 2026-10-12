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Στον εντοπισμό και την περισυλλογή συνολικά 181 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε τρεις λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, προχώρησε το Λιμενικό Σώμα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι τρεις λέμβοι εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της FRONTEX και δύο παραπλέοντα πλοία, σε απόσταση 38 ναυτικών μιλίων νότια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

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Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής των 181 αλλοδαπών από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο τους μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Στην περιοχή έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ