Δύο 14χρονες εντοπίστηκαν από διερχόμενους πολίτες το βράδυ του Σαββάτου (22/11) να είναι σε κατάσταση μέθης, πεσμένες στον δρόμο, στην παραλία της Καλαμαρίας.

Αμέσως οι περαστικοί ενημέρωσαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στα δύο κορίτσια. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους, η μία μαθήτρια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται προληπτικά. Η φίλη της μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας- Τριανδρίας, για προστατευτική φύλαξη, και αργότερα την παρέλαβαν οι γονείς της.

Από την έρευνα της αστυνομίας, προέκυψε ότι οι 14χρονες είχαν προμηθευτεί από μίνι μάρκετ δύο μπουκάλια βότκα και τέσσερα μπουκάλια ρετσίνα, τα οποία κατανάλωσαν με άλλες φίλες τους στη παραλία της Καλαμαριάς. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που πούλησε τα ποτά στις ανήλικες αναζητήθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία Περί Προστασίας Ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας – Τριανδρίας.

Διαδοχικά τα περιστατικά μέθης ανηλίκων

Όπως γράφει ο Τέρενς Κουίκ στο ρεπορτάζ του, τις τελευταίες εβδομάδες η επικαιρότητα καταγράφει αλλεπάλληλα συμβάντα με ανήλικους και αλκοόλ και πίσω από τις δραματικές ιστορίες κρύβεται ένα μοτίβο κατανάλωσης αλκοόλ που, ειδικά στην Ελλάδα, μοιάζει εκτός ελέγχου.

Σχετικά με το εάν μπορούν να κάνουν κάτι οι γονείς ή το σχολείο, προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις:

Συζήτηση χωρίς δαιμονοποίηση, αλλά με σαφή όρια: το «σιγά, ένα ποτό είναι» σε παιδιά Γυμνασίου στέλνει μήνυμα ανοχής που δύσκολα αναστρέφεται.



Καθαρό μήνυμα ότι το αλκοόλ πριν τα 18 δεν είναι “δικαίωμα ενηλικίωσης”, αλλά παράγοντας κινδύνου.



Προγράμματα στα σχολεία που δεν περιορίζονται σε μια «ομιλία» τον χρόνο, αλλά εντάσσονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, συνδέονται με την ψυχική υγεία, την πίεση της παρέας και τις δεξιότητες άρνησης.



Εκπαίδευση προσωπικού σε μπαρ, κλαμπ, καταστήματα ώστε η άρνηση πώλησης σε ανήλικο να γίνεται κανόνας, όχι εξαίρεση – και να υποστηρίζεται από ελέγχους και πρόστιμα.