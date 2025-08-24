Τη ζωή του έχασε το απόγευμα τού Σαββάτου ένας 25χρονος από τη Βραζιλία σε ιδιωτική πισίνα ξενοδοχείου στη Μύκονο.

Ο 25χρονος με τον 22χρονο σύντροφό του είχαν ενοικιάσει πολυτελές δωμάτιο με ιδιωτική πισίνα στον 4ο όροφο ξενοδοχείου, στην περιοχή του Ορνού.

Advertisement

Advertisement

Στις έξι και μισή το απόγευμα υπάλληλος καθαριότητας είδε νερά να πέφτουν στο μπαλκόνι του τρίτου ορόφου, όπου έκανε εργασίες καθαρισμού, και ενημέρωσε τους υπεύθυνους της επιχείρησης. Μαζί με την υπάλληλο μπήκαν στο διαμέρισμα, όπου διέμεναν οι δύο άνδρες από τη Βραζιλία και τους εντόπισαν μέσα στην πισίνα. Κατάφεραν να βγάλουν γρήγορα τον 22χρονο και να του προσφέρουν τις Ά Βοήθειες, αλλά ο 25χρονος ήδη ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας, κατά την αυτοψία στο κατάλυμα, εντόπισαν στο σαλόνι μία χρησιμοποιημένη σύριγγα και μία νάιλον συσκευασία με λευκή ουσία, πιθανά ναρκωτική.