Χειροπέδες σε έναν 44χρονο από την Αλβανία πέρασαν οι αστυνομικοί στη Μύκονο, καθώς προέκυψε από την έρευνά τους ότι κρύβεται πίσω από εννέα περιπτώσεις κλοπής και απόπειρας κλοπής από ενοικιαζόμενα καταλύματα, όπου διέμεναν παραθεριστές.

Ο 44χρονος αποδείχθηκε ότι είχε διαπράξει και την κλοπή στο κατάλυμα, όπου έμενε ένας Έλληνας επιχειρηματίας, την παραμονή του γάμου του, από τον οποίο έκλεψε χρήματα, κοσμήματα, ακόμα και τις βέρες.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα ο συλληφθείς εμφανίστηκε ως παραθεριστής στη Μύκονο, ενοικίασε δωμάτιο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και με μία ενοικιαζόμενη μοτοσικλέτα πήγαινε σε παραθεριστικές κατοικίες, εισέβαλε σε αυτές και άρπαζε ό,τι πολύτιμο έβρισκε με τη λεία του να προσεγγίζει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ.

Οι αστυνομικοί εκμεταλλεύτηκαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Συνολικά, από την κατοχή του, καθώς και τις έρευνες που διενεργήθηκαν στην οικία του και σε όχημα, βρέθηκαν κατασχέθηκαν:

7 ρολόγια χειρός μεγάλης αξίας,

πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων (μονόπετρα, δαχτυλίδια, βέρες, σκουλαρίκια, αλυσίδες, κρεμαστά, σταυροί, βραχιόλια),

9 γυναικείες τσάντες μεγάλης αξίας,

ζευγάρι επώνυμα ανδρικά παπούτσια, ζώνη μέσης και πορτοφόλι,

θήκες κοσμημάτων,

αντικείμενα κατάλληλα για διάπραξη κλοπών (φακός, γάντια, κιάλια),

κινητό τηλέφωνο καθώς και 160 ευρώ.

Σημειώνεται ότι μέρος των κατασχεμένων αντικειμένων, αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους.