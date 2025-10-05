Με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας και εξακολουθεί να νοσηλεύεται από χθες ένα βρέφος που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν εργαζόμενη σε κατάστημα εστίασης στο λιμάνι της Μυτιλήνης, πέταξε κατά λάθος πάνω του ζεστό τσάι από τον δίσκο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η νεαρή γυναίκα κατά λάθος έχυσε το ζεστό ρόφημα, ενώ εργαζόταν, στο βρέφος, που είχαν βάλει οι γονείς του στο καροτσάκι.

Αρχικά το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και κρίθηκε ότι χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το βρέφος αεροδιακομίστηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου συνεχίζει να λαμβάνει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας του και παρακολουθούν την πορεία της ανάρρωσής του.

Η εργαζόμενη αρχικά συνελήφθη και στη συνέχεια με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Η 20χρονη κατηγορείται για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, σχετικά με «Σωματική βλάβη από αμέλεια». Η προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.