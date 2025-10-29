Πρωτοφανής απόφαση, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου.

Συγκεκριμένα αφορά την καταδική συνοδηγού τροχαίου δυστυχήματος που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Αργολίδας στις 11 Οκτωβρίου 2024 και είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο μιας 37χρονης μητέρας. Ο συνοδηγός καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 15 ετών.

Αναλυτικά δύο νεαρούς που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που προκάλεσε το δυστύχημα επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης 18 ετών και 15 ετών αντίστοιχα. Στον οδηγό 18 και στον συνοδηγό ποινή κάθειρξης 15 ετών.

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης, σύμφωνα με τους δικηγόρους των δύο νεαρών, εστιάζεται στην αυστηρότητα που επέδειξε το δικαστήριο στον συνοδηγό, ο οποίος, παρόλο που δεν μπορούσε να αποτρέψει την πορεία του αυτοκινήτου, το οποίο έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, καταδικάστηκε με ποινή κάθειρξης 15 ετών χωρίς αναστολή, ως άμεσος συνεργός στο αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης με συνέπεια το θάνατο.

Η απόφαση αποτελεί σταθμό στην ελληνική δικαιοσύνη, καθώς δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στο παρελθόν να επιβάλλεται ποινή κάθειρξης 15 ετών σε συνοδηγό τροχαίου δυστυχήματος. Στον νεαρό συνοδηγό δε χορηγήθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, ούτε αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, παρόλο που είχε λευκό ποινικό μητρώο.

Από τη μεριά της, η οικογένεια της Κωνσταντίνας κάνει λόγο για παραδειγματική τιμωρία, ενώ δηλώνει ικανοποιημένη από την απόφαση του δικαστηρίου.

