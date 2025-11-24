Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις αστυνομικές αρχές, όταν ένας 48χρονος άνδρας κάλεσε τηλέφωνο και ζήτησε βοήθεια στην περιοχή Λουτρόπυργος στη Νέα Πέραμο.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στη μονοκατοικία, που τους υπέδειξε, στο ύψος του ξενοδοχείου Αττίκ και μέσα σε αυτή βρήκαν έναν 47χρονο άνδρα νεκρό με χτύπημα από αιχμηρό αντικείμενο.

Advertisement

Advertisement

Στο σπίτι μένουν τρία αδέλφια, ηλικίας 44,47 και 48 ετών. Σύμφωνα με τον μεγαλύτερο σε ηλικία, ο 44χρονος χτύπησε με ψαλίδι τον μεσαίο τους αδερφό και τον σκότωσε.

Ο φερόμενος ως δράστης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, καθώς και εκείνος είχε τραυματιστεί.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν είχε προηγηθεί χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών, αλλά και ποια ήταν η αφορμή που οδήγησε στο έγκλημα.