Στις τρεις το μεσημέρι της Πέμπτης ολοκλήρωσε την κατάθεσή του στα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ο πατέρας του 27χρονου επιχειρηματία, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Μετά τη σύντροφο τού θύματος και ο πατέρας φαίνεται πως δεν βοήθησε ιδιαίτερα με τα λεγόμενά του τους ερευνητές του Ανθρωποκτονιών στην ανακάλυψη των δραστών.

Μεταξύ άλλων, όμως, φέρεται να είπε ότι ο γιος του το τελευταίο διάστημα είχε ξεκινήσει «παρέες» με Αλβανούς, Ρώσους και Ρουμάνους, που κάποιοι από αυτούς μάλιστα είναι και ποινικοί, χωρίς όμως να μπορεί να τους κατονομάσει.

Πηγές ενημέρωσης της HuffPost αναφέρουν ότι και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών είχαν αποκτήσει παρόμοιες πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες, χωρίς όμως να έχουν στα χέρια τους συγκεκριμένα ονόματα.

Από τα πρώτα αποτελέσματα τής άρσης απορρήτου των επικοινωνιών διαπίστωσαν ότι το τελευταίο στίγμα, που έδωσε το κινητό τηλέφωνο τού 27χρονου, ήταν έξω από την πολυκατοικία της Ελευσίνας, όπου και οι άγνωστοι προχώρησαν στην αρπαγή του. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι δράστες απενεργοποίησαν και κατέστρεψαν τη συσκευή, η οποία αν ήταν στα χέρια της Αστυνομίας θα αποτελούσε ενδεχομένως σημαντικό όπλο στην εξιχνίαση τής υπόθεσης.

Μερίδα αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ πιστεύει ότι με τη δολοφονία του 27χρονου σχετίζεται με εκείνη ενός υπηκόου Αλβανίας στα Σκούρτα της Βοιωτίας τον περασμένο Νοέμβριο. Ο επίσης 27χρονος ήταν οικοδόμος, έμενε στη Χαλκίδα, εξαφανίστηκε και εντοπίστηκε η σορός του απανθρακωμένη σε όχημα σε ερημική τοποθεσία, ενώ φαίνεται πως οι δράστες, πριν τον δολοφονήσουν, τον είχαν δεσμεύσει με χειροπέδες. Αν και το θύμα της Βοιωτίας δεν είχε ποινικό μητρώο στη χώρα μας, οι Έλληνες αστυνομικοί ενημερώθηκαν από τους συναδέλφους τους της Αλβανίας πως το όνομά του είχε απασχολήσει σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι δύο δολοφονίες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά και πρόσωπα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει οι αστυνομικοί να διαπιστώσουν εάν σχετίζονται ή όχι.