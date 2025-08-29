Δύο νέα περιστατικά βίας έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη, με διαφορά μόλις μερικών ωρών το ένα από το άλλο. Στα εν λόγω περιστατικά, τα οποία σχετίζονται με επιθέσεις και σπρωξιές, πρωταγωνιστές ήταν και πάλι κάποια ανήλικα παιδιά.

Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Α.Τ. Πυλαίας-Χορτιάτη συνέλαβαν 3 ανήλικους, 14 ετών, οι οποίοι το βράδυ της Τετάρτης (27/8) στην περιοχή της Πυλαίας, με χρήση σωματικής βίας, επιτέθηκαν σε βάρος έτερου ανήλικου, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσουν.

Advertisement

Advertisement

Ακόμα, αστυνομικοί του Α.Τ. Ωραιοκάστρου συνέλαβαν το βράδυ της Πέμπτης (28/8) έναν 14χρονο, ο οποίος έσπρωξε και έριξε δύο ανήλικους, 12 και 15 ετών από το πατίνι στο οποίο επέβαιναν, με αποτέλεσμα να πέσουν και να τραυματιστούν.

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, οι αρχές συνέλαβαν 5 από τους γονείς των εμπλεκομένων ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας. Σε βάρος τους έχουν ήδη σχηματιστεί δικογραφίες οι οποίες αναμένεται να υποβληθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Πηγή: Thestival