Έναν 24χρονο συνέλαβαν τα στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Σμύρνης, καθώς κατά την έρευνά τους διαπίστωσαν ότι είναι ο άνδρας που λήστεψε με την απειλή ενός μαχαιριού κουζίνας υπάλληλο μίνι μάρκετ, επί της οδού Αιγαίου.

Μία ημέρα μετά τη ληστεία, εκμεταλλευόμενοι το βίντεο από κάμερα ασφαλείας, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και σχεδόν αμέσως τους παραδέχθηκε ότι ήταν ο ληστής, ενώ παρέδωσε το μαχαίρι που χρησιμοποίησε αλλά και τα παπούτσια, που φορούσε κατά τη διάρκεια τής ενέργειάς του. Στη συνέχεια, διαπίστωσαν ότι από τις αρχές του περασμένου Μαΐου είχε διαπράξει άλλες τρεις ληστείες σε μίνι μάρκετ της Νέας Σμύρνης με παρόμοιο τρόπο.

Με τη δικογραφία, που σχημάτισαν σε βάρος του, τον οδήγησαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και, μετά την απολογία του ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του, καθώς υπάρχουν δεδομένα που τον εμπλέκουν και σε άλλες παράνομες πράξεις.