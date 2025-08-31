Ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το πρωί της Κυριακής στο 2ο χλμ της Εθνικής Οδού Κοζάνης- Λάρισας.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το όχημά του εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, σπάζοντας τις προστατευτικές μπάρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση ενημέρωσαν άμεσα την Τροχαία για το συμβάν. Στο σημείο έσπευσαν η Τροχαία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός ήταν εγκλωβισμένος μέσα στο αυτοκίνητο. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 28χρονος ανασύρθηκε νεκρός.

