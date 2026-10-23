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Η ένταση μεταξύ Νίκου Καρβέλα και Άννας Βίσση δεν δείχνει να υποχωρεί, καθώς ο συνθέτης απέστειλε και πάλι εξώδικο στην τραγουδίστρια, απαιτώντας να μην κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την τελευταία ανάρτηση της Άννας Βίσση στο Instagram, όπου εμφανίζεται σε χαλαρή διάθεση στο σπίτι της.

Ο Νίκος Καρβέλας προχώρησε σε μια ακόμη νομική κίνηση, στέλνοντας εξώδικο προς την Άννα Βίσση. Στο έγγραφο αυτό, επισημαίνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ της τραγουδίστριας, υποστηρίζοντας νομικά δικαιώματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο της δουλειάς.

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Παρά το νομικό μέτωπο, η Άννα Βίσση διατηρεί την ψυχραιμία της και συνεχίζει να επικοινωνεί με το κοινό της μέσα από τα social media. Η πρόσφατη ανάρτησή της, στην οποία ποζάρει ήρεμη και άνετη στον καναπέ του σπιτιού της, δείχνει ότι παραμένει αποφασισμένη να προχωρήσει με τα επαγγελματικά της σχέδια, παρά τις αντιξοότητες.