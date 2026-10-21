Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νήπιο εντοπίστηκε να περιφέρεται χωρίς επιτήρηση σε πεζοδρόμιο στην Άρτα, με αποτέλεσμα να συλληφθούν ο πατέρας και ο παππούς του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Άρτας κινητοποιήθηκαν άμεσα, ύστερα από ενημέρωση διερχόμενης γυναίκας, και εντόπισαν το παιδί να βρίσκεται μόνο του.

Advertisement

Advertisement

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ΕΡΤnews, ακολούθησαν αναζητήσεις στην περιοχή, κατά τις οποίες εντοπίστηκε ο παππούς του νηπίου, ο οποίος φέρεται να είχε χάσει την προσοχή του από το παιδί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση και συνελήφθη, ενώ στη συνέχεια ο πατέρας του νηπίου παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και συνελήφθη επίσης για το ίδιο αδίκημα.