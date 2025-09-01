Το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» παρουσίασε η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, μιλώντας στο ΕΡΤNews.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να βοηθήσει τους γονείς με παιδιά ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών, ώστε να παραμείνουν στην εργασία τους και να διευκολυνθούν στην καθημερινότητά τους.

Το πρόγραμμα επιδοτεί με:

500 ευρώ για πλήρη απασχόληση,

300 ευρώ για μερική απασχόληση,

δίνοντας τη δυνατότητα στη μητέρα ή στον πατέρα (σε μονογονεϊκή οικογένεια) να επιλέξει πιστοποιημένο φροντιστή. Το εισοδηματικό όριο για ένταξη στο πρόγραμμα είναι 24.000 ευρώ ετησίως ανά γονέα.

Οι φροντιστές –οι «νταντάδες»– θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια:

Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης,

Παρακολούθηση online σεμιναρίου,

Πιστοποιητικά υγείας, πρώτων βοηθειών και λευκό ποινικό μητρώο.

Η πιλοτική φάση εφαρμόστηκε σε 62 δήμους με 925 συμφωνητικά. Το φθινόπωρο αναμένεται η καθολική εφαρμογή με περίπου 4.500 συμφωνητικά σε όλη τη χώρα.



