Νέο τέχνασμα έχουν βρει το τελευταίο διάστημα οι απατεώνες, που έχουν βάλει στο στόχαστρό τους χρήματα και κοσμήματα ηλικιωμένων. Εμφανίζονται ως λογιστές και πείθουν τα θύματά τους ότι σύμφωνα με έναν νέο νόμο πρέπει να δηλώσουν κοσμήματα και αντικείμενα αξίας, τα οποία τελικώς καταλήγουν στα χέρια των κακοποιών.

Τα στελέχη της Ασφάλειας Ελληνικού – Αργυρούπολης κατά την έρευνά τους διαπίστωσαν ότι μέλη μίας τέτοιας σπείρας χρησιμοποιούσαν ενοικιαζόμενο όχημα από εταιρεία στο Κερατσίνι, την οποία έθεσαν υπό παρακολούθηση και έτσι συνέλαβαν δύο 24χρονους, όταν πήγαν να παραδώσουν το “επιχειρησιακό” αυτοκίνητο.

Τα μέλη της ομάδας δρώντας με διαφορετική σύνθεση και εναλλασσόμενους ρόλους, αρχικά καλούσαν πρωινές και μεσημεριανές ώρες, κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, προσποιούμενοι τους λογιστές και με το πρόσχημα οφειλής προς την εφορία ή αποφυγής επιβολής προστίμου τους ζητούσαν να παραδώσουν χρυσαφικά προκειμένου να εκτιμηθεί η αξία τους, καθώς και χρηματικά ποσά.

Στη συνέχεια, μέλος της εγκληματικής ομάδας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μετέβαινε στις οικίες των θυμάτων με επιχειρησιακό όχημα, το οποίο είχε μισθωθεί από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και παραλάμβανε χρυσαφικά και χρηματικά ποσά.

Μετά από έρευνα στην κατοχή τους αλλά και τις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ζεύγος γυαλιών ηλίου, χειρουργική μάσκα και ρουχισμός που είχαν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες απάτες,



2- επιχειρησιακές συσκευές κινητών τηλεφώνων,



μικροποσότητα κάνναβης και



φαρμακευτικά δισκία

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -7- περιπτώσεις απάτης, διαπραχθείσες σε Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βριλήσσια, Αχαρνές, Μαρούσι και Πειραιά.

Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.