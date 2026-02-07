Χαοτική ήταν η κατάσταση που επικράτησε τα ξημερώματα έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια και δεκάδες προσαγωγές.

Τα επεισόδια ξέσπασαν λίγο μετά τις 2πμ, όταν ομάδα αγνώστων επιτέθηκε σε δυνάμεις των ΜΑΤ που βρίσκονταν στη λεωφόρο Γ’ Σεπτεμβρίου, πετώντας βόμβες μολότοφ. Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ ασθενοφόρο μετέφερε και μία νεαρή γυναίκα σε νοσοκομείο.

Σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ το οδόστρωμα υπέστη εκτεταμένες φθορές. Οι προσαγωγές ξεπέρασαν τις 300, με τις αρχές να εκτιμούν ότι οι ρίψεις των αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών προήλθαν από τον χώρο του ΑΠΘ, την ώρα που στην Πολυτεχνική Σχολή βρισκόταν σε εξέλιξη εκδήλωση.

Η αστυνομία απάντησε με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει αποπνικτική. Για προληπτικούς λόγους, διακόπηκε η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό, από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το Συντριβάνι.