Ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Σίτι, Σεΐχης Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν βρίσκεται το Σάββατο στο Ναύπλιο με την εντυπωσιακή 147μ θαλαμηγό του, M/Y A+, που προηγουμένως ονομαζόταν Topaz, συνοδεία μάλιστα ενός μικρού στόλου στόλου θαλαμηγών και συνοδευτικών σκαφών, όπως αναφέρουν οι Αργολικές Ειδήσεις.



Το σούπερ γιοτ του, το M/Y A+αξίζει 527 εκατομμύρια δολάρια και είναι το έβδομο μεγαλύτερο στον κόσμο. Εμφανίστηκε σε εξώφυλλα σε όλον τον κόσμο όταν νοικιάστηκε από τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA.



Ποιος είναι ο Σεΐχης Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν



Ο Μανσούρ γεννήθηκε στο εμιράτο του Άμπου Ντάμπι στις 21 Νοεμβρίου 1970, και είναι ο πέμπτος γιος του Εμίρη του Άμπου Ντάμπι Σεΐχη Ζαγιέντ μπιν Σουλτάν Αλ Ναχιάν. Η μητέρα του είναι η Sheikha Fatima bint Mubarak Al Ketbi και έχει πέντε αδέρφια: τον Mohammed, τον Hamdan, τον Hazza, τον Tahnoun και τον Abdullah, οι οποίοι είναι γνωστοί ως Bani Fatima ή γιοι της Fatima.

Ο Μανσούρ φοίτησε στο Κοινοτικό Κολλέγιο της Σάντα Μπάρμπαρα το 1989 και είναι επίσης απόφοιτος του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων όπου έλαβε πτυχίο στις διεθνείς υποθέσεις το 1993.



Ενώ η προεδρία του στη Σίτι μπορεί να είναι ο πιο δημόσιος ρόλος του, απέχει πολύ από τον πιο σημαντικό, σύμφωνα με αναφορές στην επίσημη βιογραφία του. Ο 52χρονος αντιπρόεδρος των Εμιράτων είναι επίσης υπουργός του προεδρικού δικαστηρίου και μέλος της άρχουσας οικογένειας του Άμπου Ντάμπι. Είναι αδελφός του σημερινού προέδρου των ΗΑΕ, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ενώ συμμετέχει σε διάφορες κρατικές εταιρείες στα ΗΑΕ. Είναι πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου Ανάπτυξης, της Επενδυτικής Αρχής της Emirates και της Αρχής Ιπποδρομιών της Emirates. Συμμετέχει στο Ανώτατο Συμβούλιο Πετρελαίου και στο Ανώτατο Συμβούλιο Οικονομικών και Οικονομικών Υποθέσεων. Ο Μανσούρ είναι επίσης μέλος των διοικητικών συμβουλίων της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι και της Αρχής Επενδύσεων του Άμπου Ντάμπι (ADIA). Είναι αντιπρόεδρος της Mubadala Investment Company, του κρατικού επενδυτικού ταμείου των Εμιράτων και πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας των ΗΑΕ.

Με εκτιμώμενη καθαρή αξία 16,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Mansour επιβλέπει ένα επικερδές επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο ως επικεφαλής της Aabar Investments, το οποίο περιλαμβάνει μερίδιο 32% στη Virgin Galactic και μερίδιο 9,1% στη Daimler. Είναι επίσης ιδιοκτήτης της Abu Dhabi Media Investment Corporation (ADMIC), η οποία ίδρυσε το Sky News Arabia σε συνεργασία με την British Sky Broadcasting.